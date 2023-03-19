Кирби назвал неприемлемым перемирие на Украине в ходе визита Си Цзиньпина в Россию

В Вашингтоне опасаются, что Россия воспользуется перемирием для укрепления своих позиций в зоне СВО.

© Фото: Huang Jingwen XinHua Globallookpress

В США заявили о неприемлемости вероятных призывов к перемирию на Украине по итогам запланированных на 20-22 марта переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Позицию Белого дома о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине озвучил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире Fox News.

«Если эта встреча приведет к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо», - заявил Кирби.

Кирби пояснил, что в Белом доме опасаются, что перемирие «ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню», и, кроме того, даст России время, чтобы «подготовить новых людей и спланировать новое наступление».

Кирби признал, что Россия и КНР достигли сейчас высокого уровня двустороннего сотрудничества. Пекин, по его словам, одобряет России на Украине, так как «приняли утверждения РФ о том, что речь идет о некой экзистенциальной угрозе России, что война - это вина Запада».

«Мы будем внимательно следить, что получится из этого визита», - заявил Кирби.

Ранее сообщалось , что Си Цзиньпина посетит Россию с официальным государственным визитом 20-22 марта по приглашению Путина. По информации пресс-службы Кремля, по итогам переговоров будут подписаны документы о развитии совместного партнерства в новую эпоху и главных векторов экономического сотрудничества двух стран.



Напомним, что накануне на брифинге Джон Кирби выразил обеспокоенность Вашингтона по поводу предстоящего визита китайского лидера в Москву и призвал Си Цзиньпина провести также переговоры в Киеве, чтобы выслушать «не только российскую точку зрения». Кирби отметил, что сейчас «прекращение огня станет, по сути, ратификацией российских завоеваний», и заявил, что США не считают это справедливым.



