В Белом доме заявили, что США считают преждевременным прекращение огня на Украине

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Вашингтон считает преждевременным прекращать огонь в зоне украинского конфликта и решать дело миром за столом переговоров. Позицию Белого дома о перспективах мирного урегулирования украинского кризиса озвучил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.

«Прекращение огня прямо сейчас станет по сути ратификацией российских завоеваний… Мы не считаем, что это шаг в сторону справедливого и прочного мира», - процитировало РИА Новости заявление Кирби на встрече с журналистами.

Выступление Кирби затронуло предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. В Белом доме считают, что китайскому лидеру стоит провести переговоры и в Киеве, чтобы выслушать «и украинскую сторону - не только господина Путина и не только российскую точку зрения». Как отметил Кирби, это очень важно.

В Вашингтоне обеспокоены стремлением Китая выступить посредником в украинском конфликте и опасаются «однобокости» инициативы.

Напомним, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности приступить к мирным переговорам, но Киев занимает непримиримую позицию, отказываясь от прекращения огня и решения конфликта дипломатическими средствами.