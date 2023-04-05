Прокурор: Трамп создал схему подавления негативной информации для победы на выборах

Элвин Брэгг уверяет, что политик платил за сокрытие данных, которые могли бы помешать избраться на пост главы государства.

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Бывший американский лидер Дональд Трамп, руководители издательской компании American Media Incorporated, юрист Майкл Коэн и другие в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации ради победы на выборах президента США. Об этом заявил окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг.

По словам Брэгга, Трамп с сообщниками платил за сокрытие информации, которая могла бы помешать избраться на пост главы государства. Деньги получили три человека.

Напомним, накануне в суде экс-президенту предъявили обвинения в фальсификации бизнес-документов первой степени. Дональд Трамп заявил о своей невиновности.

Более того, бывший лидер США заявил, что у прокуратуры нет доказательств его вины. По его словам, он не совершал ничего противозаконного.

Следующее судебное заседание по делу Трампа назначено на 4 декабря 2023 года. Слушания состоятся в Нью-Йорке.

Между тем, экс-президента уже подозревают и в воспрепятствовании расследованию дела о секретных документах, которые нашли в его резиденции Мар-а-Лаго. Их получили в ходе изучения электронных писем и текстовых сообщений от бывшего помощника Трампа.