В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Прокурор: Трамп создал схему подавления негативной информации для победы на выборах

Сергей Лебедев
02:47 05.04.2023
Элвин Брэгг уверяет, что политик платил за сокрытие данных, которые могли бы помешать избраться на пост главы государства.
Прокурор: Трамп создал схему подавления негативной информации для победы на выборах
© Фото: Seth Wenig-Pool, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Бывший американский лидер Дональд Трамп, руководители издательской компании American Media Incorporated, юрист Майкл Коэн и другие в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации ради победы на выборах президента США. Об этом заявил окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг.

По словам Брэгга, Трамп с сообщниками платил за сокрытие информации, которая могла бы помешать избраться на пост главы государства. Деньги получили три человека.

Напомним, накануне в суде экс-президенту предъявили обвинения в фальсификации бизнес-документов первой степени. Дональд Трамп заявил о своей невиновности.

Более того, бывший лидер США заявил, что у прокуратуры нет доказательств его вины. По его словам, он не совершал ничего противозаконного.

Следующее судебное заседание по делу Трампа назначено на 4 декабря 2023 года. Слушания состоятся в Нью-Йорке.

Между тем, экс-президента уже подозревают и в воспрепятствовании расследованию дела о секретных документах, которые нашли в его резиденции Мар-а-Лаго. Их получили в ходе изучения электронных писем и текстовых сообщений от бывшего помощника Трампа.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:53 В стране и мире
«Наша страна катится в ад»: Трамп выступил после обвинения в суде Нью-Йорка
22:10 В стране и мире
Трамп отказался признать свою вину в суде в Нью-Йорке
21:21 В стране и мире
Столтенберг: диалог по Украине в НАТО возможен только после обеспечения ее суверенитета
22:27 В стране и мире
Семейная пара арестована в Свердловской области за шпионаж в пользу Украины
20:34 В стране и мире
Число пострадавших при теракте в Петербурге выросло до 42
Популярное
Видео
Шойгу: Белоруссия получила «Искандер-М», способный использовать ядерные ракеты
Видео
Дюмин заявил, что задачи Путина требуют «не звездочек, а звездопад»
Трепова рассказала, что взорвавшуюся на встрече с Татарским статуэтку ей передали в Москве
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Получивший гражданство Армении Галустян заявил, что «не свалит» из России
ТАСС: Костомаров остается в реанимации, но просится домой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.