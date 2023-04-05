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Греция отказалась отправлять на Украину Leopard и С-300

Ян Брацкий
23:44 05.04.2023
Греция стала одной из первых европейский стран, которая начала помогать Украине, отправив в первые дни спецоперации 40 тонн боевой техники.
Греция отказалась отправлять на Украину Leopard и С-300
© Фото: George Panagakis, ZUMAPRESS, GlobalLookPress
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Греция не будет передавать Украине танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С-300, находящиеся на вооружении страны. Об этом заявил премьер-министр национальной обороны Николас Панайотопулос.

«Греция не будет отправлять Leopard 2A6 на Украину», - цитирует заявление политика РИА Новости.

Со слов премьера, Афины уже отправили Киеву несколько БМП и отправят еще. Кроме того, украинские власти могут рассчитывать на партию боеприпасов различного типа, уточнил Панайотопулос. Накануне визита в Грецию главы минобороны Украины Алексея Резникова, греческий министр заявил, что его страна «не дает ничего, что могло бы хоть в малейшей степени ослабить ее собственную обороноспособность».

О том, что греческие «Леопарды» на Украину не попадут, в начале года заявлял и премьер-министр Кириакос Мицотакис. Глава кабмина уточнил, что Афины не отказываются от помощи, но не будут оказывать ее за счет собственных оборонных возможностей.

Ранее бывший начальник чешского генштаба генерал Йиржи Шедивы заявил, что поставки западных танков не изменят ситуацию в зоне украинского конфликта. Со слов генерала, представление о танках Leopard, как о чудо-оружии не соответствует действительности. В качестве примера экс-глава генштаба Чехии привел сирийские события, где турецкие военные за несколько дней потеряли не менее десятка единиц этих бронемашин.

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