В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Греции заявили, что не будут поставлять танки Leopard 2 на Украину

Вероника Волосунова
21:53 31.01.2023
Главной причиной является необходимость танков для собственных оборонных интересов страны.
В Греции заявили, что не будут поставлять танки Leopard 2 на Украину
© Фото: David Smith Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Во время визита в Японию премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна планирует воздержаться от поставок танков Leopard-2 на Украину. Об этом сообщили в эфире греческого общественного телевидения ERT.

По словам корреспондента ERT, соответствующее заявление премьер-министр Греции сделал в интервью Nikkei Asia. Мицотакис отметил, что стране хочет поддерживать Украину, но не за счет собственных оборонных возможностей.

«Мы оказали существенную военную поддержку Украине, такую как с бронированными машинами пехоты, но мы не дадим танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей оборонной стратегии», - сказал Мицотакис.

В последнее время страны Европы обсуждают отправку на Украину немецких танков Leopard. Позиция лидеров стран разделилась - кто-то выразил согласие, кто-то наоборот сообщил об отказе от данной инициативы. Помимо Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании.

Стоит напомнить, что Греция стала одной из первых стран, которые начали отправлять вооружение Украине. Через несколько дней после начала СВО 27 февраля страна отправила Киеву 40 тонн техники на двух самолетах С-130. Затем Греция продолжила поставлять на Украину и другую военную технику.

Ранее дипломат Гаврилов заявил, что в МО ФРГ просят «не кричать» о поставках Киеву танков. Трезвые политики понимают, что такие поставки для европейских стран ничем хорошим не обернутся и только способствуют прямой конфронтации с Россией.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:58 Армия
Видео
Внук адмирала Кузнецова рассказал о службе в танковой роте в зоне СВО
18:55 В стране и мире
Пушилин сообщил о нескольких эшелонированных линиях обороны боевиков в Артемовске
16:22 В стране и мире
Видео
Лавров рассказал, что получил послание от Блинкена через главу МИД Египта
16:14 В стране и мире
Видео
Хуснуллин сообщил о завершении надвижки всех пролетных строений на Крымском мосту
14:07 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Херсонской области
Популярное
Михаила Саакашвили перевели в реанимацию
Игорь Николаев рассказал о своем состоянии после госпитализации
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва внутри мечети Пешавара в Пакистане
Видео
Избиение молотком мужа Пелоси попало на видео
Видео
Захарова: Европа стала американским заложником у себя же дома
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.