В Греции заявили, что не будут поставлять танки Leopard 2 на Украину

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Во время визита в Японию премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна планирует воздержаться от поставок танков Leopard-2 на Украину. Об этом сообщили в эфире греческого общественного телевидения ERT.

По словам корреспондента ERT, соответствующее заявление премьер-министр Греции сделал в интервью Nikkei Asia. Мицотакис отметил, что стране хочет поддерживать Украину, но не за счет собственных оборонных возможностей.

«Мы оказали существенную военную поддержку Украине, такую как с бронированными машинами пехоты, но мы не дадим танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей оборонной стратегии», - сказал Мицотакис.

В последнее время страны Европы обсуждают отправку на Украину немецких танков Leopard. Позиция лидеров стран разделилась - кто-то выразил согласие, кто-то наоборот сообщил об отказе от данной инициативы. Помимо Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании.

Стоит напомнить, что Греция стала одной из первых стран, которые начали отправлять вооружение Украине. Через несколько дней после начала СВО 27 февраля страна отправила Киеву 40 тонн техники на двух самолетах С-130. Затем Греция продолжила поставлять на Украину и другую военную технику.

Ранее дипломат Гаврилов заявил, что в МО ФРГ просят «не кричать» о поставках Киеву танков. Трезвые политики понимают, что такие поставки для европейских стран ничем хорошим не обернутся и только способствуют прямой конфронтации с Россией.