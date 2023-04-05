На Украине начали применять американские ЗРК Avenger

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На севере Украины на боевое дежурство заступили американские самоходные зенитно-ракетные комплексы Avenger. Об этом сообщили представители командования националистов.

Отмечается, что данные ЗРК применяются для противовоздушной обороны малой дальности. Они могут сбивать на небольшой высоте самолеты и вертолеты, БПЛА и крылатые ракеты.

Напомним, в конце января президент США Джо Байден поручил выделить Киеву $2,5 миллиарда военной помощи. В состав поставок вошли и ЗРК Avenger.

Также в декабре прошлого года Соединенные Штаты объявили о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Владимир Путин отметил, что поставки ЗРК - это затягивание конфликта. По его словам, Россия сможет «пощелкать и Patriot».