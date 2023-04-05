Глава Пентагона анонсировал визит в Швецию для переговоров по НАТО

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Глава Пентагона Ллойд Остин рассчитывает на скорейшее вступление Швеции в НАТО и намерен вскоре отправиться в страну с визитом, чтобы обсудить эти перспективы, а также некоторые вопросы региональной безопасности.

«Позднее в текущем месяце я намерен отправиться в Швецию, чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, а также планы страны по вступлению в НАТО», - цитирует РИА Новости заявление Остина.

Ранее сообщалось, что Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Глава МИД скандинавской страны Пекка Хаависто накануне передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Хельсинки к Североатлантическому договору.

В Кремле заявили, что Финляндия никогда не была «анти-Россией», но тем не менее назвали ее членство в НАТО - посягательством на безопасность и национальные интересы России.