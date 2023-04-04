В Кремле назвали вступление Финляндии в НАТО посягательством на безопасность России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вступление Финляндии в НАТО - это очередное обострение ситуации.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО - это посягательство на безопасность России.

«В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации. Расширение НАТО - это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы России», - заметил Песков.

При этом Дмитрий Песков обозначил разницу ситуаций Финляндии и Украины, потому что, по его словам, Финляндия никогда не выступала в роли «анти-России».

Ранее сообщалось, что в НАТО признали игнорирование заявки Украины на вступление в альянс.

А военный эксперт Литовкин заявил «Звезде», что Соединенные Штаты уже «прицелились» к Финляндии для размещения военных баз.