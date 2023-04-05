В Пентагоне признали, что ещё не начали обучать украинцев работе с Abrams

Предполагается, что 31 машина прибудет на Украину осенью 2023 года.

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Министерство обороны США в ближайшее время начнет обучать украинских военнослужащих применению в бою танков M1A1 Abrams. Пока этот процесс еще не начинался, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

Он отметил, что подготовка не проводилась, так как американское военное ведомство еще не получило необходимое оборудование. Собеседник агентства сказал, что обучение должно начаться «относительно скоро».

Сроками поставок танков Abrams называется осень 2023 года. При этом США будут поставлять Украине машины из запасов Пентагона и откажутся от производства новых. США ради ускорения поставок передадут Киеву более старые модели танков M1 Abrams. Чтобы ускорить поставки, на Украину отправят более старую модель M1A1.

Всего Пентагон планирует передать 31 танк. Американцы неоднократно указывали на трудности с доставкой и эксплуатацией Abrams, поскольку это сложная машина.