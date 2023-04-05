Глава UEFA Чеферин: решение об отстранении РФ от матчей может поменяться после окончания СВО

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До конца специальной военной операции в вопросе допуска российских сборных и клубов до международных соревнований изменить что-то будет очень сложно. Об этом заявил глава Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александер Чеферин.

По его словам, решение будет принимать исполнительный комитет UEFA.

«Мое личное мнение: пока военные действия не остановятся, будет очень сложно что-то изменить», - сказал Чеферин.

Международная федерация футбола (FIFA) и UEFA в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление о том, что российские клубы и сборные отстранены от соревнований в связи с событиями на Украине. В конце декабря Российский футбольный союз (РФС) поднял вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. В январе появилась информация, что UEFA и РФС планируют рассмотреть возможности снятия санкций с российских футбольных клубов и сборных, чтобы допустить команды на турниры международного уровня. Кроме того, планировалось создать рабочую группу, которая бы занималась данным вопросом.