Путин: есть основания полагать, что в подготовке терактов на территории РФ участвуют западные спецслужбы
Владимир Путин заявил, что в подготовке терактов и диверсий на территории РФ могли участвовать западные спецслужбы. Это заявление президент сделал в ходе заседания Совета безопасности России в среду, 5 апреля.
Путин напомнил о терактах против представителей власти, журналистов и общественных деятелей, которые происходят и в новых субъектах РФ, и в других регионах.
«Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», - сказал он.
По словам главы государства, обстановка на новых территориях РФ все еще напряженная.
«Киевский режим никого не жалеет», - сказал глава государства.
По словам Путина, на новых территориях РФ приходится заново выстраивать всю систему безопасности. Президент призвал спецслужбы сделать максимум для обеспечения безопасности людей в новых регионах.