Путин: есть основания полагать, что в подготовке терактов на территории РФ участвуют западные спецслужбы

По словам главы государства, обстановка на новых территориях РФ все еще напряженная.

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Владимир Путин заявил, что в подготовке терактов и диверсий на территории РФ могли участвовать западные спецслужбы. Это заявление президент сделал в ходе заседания Совета безопасности России в среду, 5 апреля.

Путин напомнил о терактах против представителей власти, журналистов и общественных деятелей, которые происходят и в новых субъектах РФ, и в других регионах.

«Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», - сказал он.

По словам главы государства, обстановка на новых территориях РФ все еще напряженная.

«Киевский режим никого не жалеет», - сказал глава государства.

По словам Путина, на новых территориях РФ приходится заново выстраивать всю систему безопасности. Президент призвал спецслужбы сделать максимум для обеспечения безопасности людей в новых регионах.