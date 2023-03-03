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В Кремле заявили о принятии мер по недопущению терактов, подобных брянскому

Тимур Шерзад
12:43 03.03.2023
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что совершенный украинскими диверсантами теракт будет внимательно разбираться.
В Кремле заявили о принятии мер по недопущению терактов, подобных брянскому
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress
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Украинский теракт в Брянской области будет внимательно разбираться. Также будут приняты меры, чтобы подобного не повторялось впредь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Разумеется, будет разбираться вчерашний теракт и будут приниматься меры по недопущению таких событий в будущем», - заявил Песков журналистам. 

Кроме этого, он отметил, что некоторые дополнительные меры принимаются уже сейчас. По словам Дмитрия Пескова, сейчас на затронутых терактом территориях действует особый приграничный режим. 

Ранее власти Брянской области сообщили, что в теракте 2 марта участвовали две украинские диверсионные группы

А житель Брянской области Михаил рассказал «Звезде», что во время теракта люди не паниковали.

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