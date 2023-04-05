Самолет Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Путиным

В Кремле заявляли, что Путин и Лукашенко на Высшем госсовете Союзного государства планируют рассмотреть решения по интеграции России и Белоруссии.

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Самолет президента Белоруссии Лукашенко вылетел в Москву. Белорусского лидера ждет встреча с Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

Ранее в Кремле заявили, что сегодня президенты проведут переговоры, обсудив актуальную двустороннюю, а также международную тематику.

А завтра Путин и Лукашенко проведут Высший госсовет Союзного государства, где должны быть приняты новые решения по интеграции двух стран.

Ранее Владимир Путин заявил американскому послу, что поддержка Вашингтоном госпереворота в Киеве в конечном итоге привела к украинскому кризису.