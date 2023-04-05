Путин заявил послу США, что поддержка Вашингтоном госпереворота в Киеве привела к украинскому кризису
Президент России Владимир Путин заявил американскому послу, что поддержка США государственного переворота в Киеве привела к кризису на Украине.
«Не могу не сказать сегодня, что использования США в своей политике таких инструментов, как поддержка так называемых "цветных революций", поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису», - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.
Российский президент отметил, что отношения РФ и США, от которых напрямую зависят глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис. При этом в основе этого кризиса принципиально разные подходы к формированию миропорядка в Москве и Вашингтоне.
Кроме этого, Владимир Путин подчеркнул, что в планах России нет желания изолироваться от кого бы то ни было.