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Путин заявил послу США, что поддержка Вашингтоном госпереворота в Киеве привела к украинскому кризису

Тимур Шерзад
15:44 05.04.2023
Президент России заявил, что отношения РФ и США, от которых зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин заявил американскому послу, что поддержка США государственного переворота в Киеве привела к кризису на Украине. 

«Не могу не сказать сегодня, что использования США в своей политике таких инструментов, как поддержка так называемых "цветных революций", поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису», - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.

Российский президент отметил, что отношения РФ и США, от которых напрямую зависят глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис. При этом в основе этого кризиса принципиально разные подходы к формированию миропорядка в Москве и Вашингтоне.

Кроме этого, Владимир Путин подчеркнул, что в планах России нет желания изолироваться от кого бы то ни было

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