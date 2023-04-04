Кремль: на Высшем госсовете Союзного государства планируются решения по интеграции РФ и Белоруссии
На Высшем госсовете Союзного государства планируется принять решения по интеграции России и Белоруссии, сообщила пресс-служба Кремля.
Заседание состоится послезавтра, 6 апреля, в Москве, в нем будут участвовать президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко. Решения будут касаться интеграционного сотрудничества.
За день до этого Путин и Лукашенко проведут переговоры, в рамках которых обсудят актуальную двустороннюю и международную проблематику.
Кроме того, 5 апреля глава Российского государства проведет по видеосвязи заседание Совбеза, на котором будут рассматриваться вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в новых российских регионах. С докладом выступит министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Сегодня Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций констатировал, что введенные в адрес РФ ограничения будут действовать долго.