Путин: правда о взрывах на «Северных потоках» когда-нибудь вскроется
Правды о взрывах на газопроводах «Северный поток» будет трудно добиться, но она в какой-то момент окончательно вскроется. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
«Думаю, что этого будет трудно добиться, но когда-нибудь, наверное, вскроется окончательно, что и как было сделано», - сказал глава государства.
Президент отметил, что полностью согласен с выводами американского журналиста Сеймура Херша о причастности спецслужб США к теракту.
Напомним, подрыв «Северных потоков» произошел в конце сентября прошлого года. Сеймур Херш уверен, что взрывчатку под трубы заложили американские специалисты, а активировали бомбу норвежцы. В обеих странах обвинения опровергли.
При этом недавно появились вбросы в различных западных средствах массовой информации о том, что к теракту может быть причастна проукраинская группировка. В ответ Херш заявил о наличии у него неоспоримых фактов в пользу его версии.
Также «полной чушью» заявления о проукраинской группировке назвал и Владимир Путин. Президент отметил, что подрыв могли осуществить только специалисты.