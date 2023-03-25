Путин: правда о взрывах на «Северных потоках» когда-нибудь вскроется

Президент заявил, что полностью согласен с выводами Сеймура Херша о причастности к теракту спецслужб США.

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Правды о взрывах на газопроводах «Северный поток» будет трудно добиться, но она в какой-то момент окончательно вскроется. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«Думаю, что этого будет трудно добиться, но когда-нибудь, наверное, вскроется окончательно, что и как было сделано», - сказал глава государства.

Президент отметил, что полностью согласен с выводами американского журналиста Сеймура Херша о причастности спецслужб США к теракту.

Напомним, подрыв «Северных потоков» произошел в конце сентября прошлого года. Сеймур Херш уверен, что взрывчатку под трубы заложили американские специалисты, а активировали бомбу норвежцы. В обеих странах обвинения опровергли.

При этом недавно появились вбросы в различных западных средствах массовой информации о том, что к теракту может быть причастна проукраинская группировка. В ответ Херш заявил о наличии у него неоспоримых фактов в пользу его версии.

Также «полной чушью» заявления о проукраинской группировке назвал и Владимир Путин. Президент отметил, что подрыв могли осуществить только специалисты.