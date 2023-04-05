Путин заявил, что Россия не собирается ни от кого изолироваться

У РФ нет предвзятых и враждебных намерений, отметил глава государства.

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Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения государствами. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал на церемонии вручения верительных грамот.

У РФ нет предвзятых или недружественных намерений, отметил глава государства.

«Мы не собираемся ни от кого изолироваться, не имеем предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было», - сказал он.

Российский лидер отметил, что российская сторона рассчитывает на то, что партнеры Москвы будут действовать исходя из принципов равноправия, принимая во внимание взаимные интересы.

Напомним, что 31 марта Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза РФ сообщил о том, что подписал указ об утверждении обновленной концепции внешней политики нашей страны.