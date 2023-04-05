Глава МИД Венгрии обвинил НАТО в нарушении нейтралитета на Украине

Петер Сийярто негативно отреагировал на участие Дмитрия Кулебы в саммите в Брюсселе.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто упрекнул НАТО в нарушении нейтралитета в отношении украинского конфликта. По его словам, приглашение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на саммит руководителей внешнеполитических ведомств стран Североатлантического альянса в Брюсселе противоречит принципу союзнического единства.

«Мы пришли сюда с надеждой, что никто не поставит под сомнение обоснованность нашего предыдущего совместного решения о том, что НАТО не является стороной конфликта», - высказался Петер Сийярто.

Глава МИД Венгрии отметил, что в НАТО не должны допустить прямого военного столкновения с Россией. Поэтому недопустимо поставлять Украине оружие на уровне альянса.

Ранее Сийярто заявил, что страны НАТО далеко зашли в отправке оружия Киеву. По его словам, опасность начала новой мировой войны вполне реальна. Венгрия придерживается мнения о необходимости проведения переговоров, которые могли бы привести к миру на Украине. Основой для этого может стать китайский план урегулирования конфликта.

Напомним, вчера у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция протеста против поставок оружия Киеву. В ней поучаствовали около 50 человек из Бельгии, Франции, Италии и ФРГ.