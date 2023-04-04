Глава МИД Венгрии: нет ощущения, что страны НАТО прекратят отправку оружия Киеву

Петер Сийярто призвал сделать все возможное для предотвращения прямого конфликта между альянсом и Россией.

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Страны - участники военно-политического блока НАТО далеко зашли в отправке оружия Киеву, и нет ощущения, что они остановятся, заявил министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто. Он участвует в двухдневном совещании глав МИД стран альянса в Брюсселе.

Сийярто заявил журналистам, что сам факт встречи стран НАТО в Брюсселе на министерском уровне свидетельствует, что опасность начала новой мировой войны из-за конфликта на Украине вполне реальна.

Министр иностранных дел Венгрии считает, что выдвинутый Китаем план мирного урегулирования конфликта на Украине может стать основой для переговоров, которые могли бы привести к установлению мира. Сийярто призвал также сделать все возможное для предотвращения прямого конфликта между НАТО и Россией.

Ранее глава венгерского МИД призвал международное сообщество искать дипломатические способы решения конфликтов и не усугублять ситуацию блокадой и санкциями.

В Брюсселе 4 апреля началась встреча глав МИД стран НАТО. В ее начале Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса.