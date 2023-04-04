У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе впервые прошла акция против поставок оружия Киеву

В акции участвовали около 50 человек из Франции, Бельгии, Германии и Италии.

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У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция протеста против деятельности Североатлантического альянса и в память о детях, погибших с 2014 года в Донбассе, сообщает ТАСС. Мероприятие провели несколько организаций, в том числе SOS Донбасс.

В акции участвовали около 50 человек из Франции, Бельгии, Германии и Италии. Они несли плакаты с призывами прекратить поставки оружия Украине и обвиняющие Североатлантический альянс в разжигании конфликта. На стенах ограждения напротив главного входа в штаб-квартиру НАТО размещены портреты детей, убитых украинскими военными с 2014 года.

По словам одного из организаторов, ранее такие демонстрации прошли в Германии, Италии и Испании.

«Наша задача - напомнить миру 4 апреля, в день основания НАТО, о том, кто был зачинщиком войн последние 74 года, кто настоящий агрессор», - сказала руководитель SOS Donbass Анна Новикова.

Демонстрация проводилась под присмотром полиции.

В столице Бельгии проходит двухдневная встреча глав МИД стран - членов НАТО. Один из ее участников, министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто, призвал сделать все возможное для предотвращения прямого конфликта между блоком и Россией. По его словам, некоторые члены НАТО далеко зашли в отправке оружия Киеву, и нет ощущения, что они остановятся.