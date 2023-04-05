Назарова оштрафовали по делу о дискредитации ВС РФ на 50 тысяч рублей

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Тверской суд Москвы признал виновным народного артиста России, актера Дмитрия Назарова по делу о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает ТАСС.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Дело в отношении артиста было зарегистрировано Тверским судом 21 марта.

Ранее стало известно, что Дмитрий Назаров и его супруга актриса Ольга Васильева были уволены из МХТ имени Чехова. Данную информацию подтвердил заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник. Он также уточнил, что решение уволить Назарова и Васильеву было принято Константином Хабенским после личной беседы с артистами.

Кроме того, режиссер фильма «12 стульев» Петр Зеленов заявил, что народного артиста РФ Дмитрия Назарова заменят в новой экранизации картины. Он добавил, что сцены с этим актером будут пересняты. В новой картине Назаров должен был исполнить роль Кисы Воробьянинова.