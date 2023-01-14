В МХТ им. Чехова подтвердили увольнение Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой

Ранее Дмитрий Назаров опроверг информацию о том, что его с супругой Ольгой Васильевой уволили.

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Народный артист России Дмитрий Назаров и его супруга актриса Ольга Васильева уволены из МХТ имени Чехова. Данную информацию, которая впервые появилась в сети вчера вечером, подтвердил заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник. До него дозвонились журналисты РБК и «Известий».

Он также уточнил, что решение уволить Назарова и Васильеву было принято Константином Хабенским после личной беседы с актерами.

Ранее Дмитрий Назаров опроверг информацию о том, что его уволили из МХТ. Отвечая на вопрос журналистов «Москва онлайн», актер сильно удивился и посоветовал «не читать желтых газет натощак». По его словам, он слышал об этом впервые. Согласно данным газеты «Московский комсомолец», которая писала о его увольнении, причиной для этого стали публичные антироссийские высказывания Назарова.