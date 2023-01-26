Сцены с Назаровым в экранизации «12 стульев» переснимут

Снято не так много, поэтому сложностей не будет, заявил режиссер фильма Петр Зеленов.

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Народного артиста РФ Дмитрия Назарова заменят в новой экранизации «12 стульев». Такое заявление в разговоре с РИА Новости сделал режиссер фильма Петр Зеленов.

Он также добавил, что сцены с этим актером будут пересняты. В новой картине Назаров должен был исполнить роль Кисы Воробьянинова.

«Мы не так много сняли, чтобы переснять, ничего сложного в этом нет», - сказал Зеленов.

Ранее стало известно, что Назаров вместе с супругой Ольгой Васильевой были уволены из МХТ им. Чехова. Утверждалось, что такое решение худрук театра Константин Хабенский принял после негативных высказываний с их стороны по поводу спецоперации.

«Я знаю, что кто-то критикует, всегда же есть такие, но, честно говоря, это прям удар такой... Я абсолютный патриот своей страны. Мне плевать на то, что про меня будут говорить... Я найду, кого снять», - добавил режиссер комедии.

Роли, которые Назаров должен был исполнять в спектаклях МХТ, ранее исчезли с сайта театра. Впоследствии стало известно, что новым Воландом в «Мастере и Маргарите» станет Анатолий Кот.