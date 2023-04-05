Белорусские военные проведут учения ВВС и ПВО у польских границ

Сообщается, что военнослужащие будут выполнять задачи в условиях постоянных активных радиоэлектронных помех и работы диверсионных групп условного противника.

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Белоруссия проведет учения ВВО и ПВО у границ Польши. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Белоруссии.

«В соответствии с планом подготовки по предназначению с 5 по 7 апреля 2023 года на полигоне Брестский пройдет тактическое учение с одним из подразделений зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО», - говорится в сообщении.

В ходе учения дивизиона командованию предстоит принять решение на перемещение, а также совершить марш в новый позиционный район, чтобы развернуться в боевые порядки и заступить на боевое дежурство.

Условный противник при этом будет ставить радиоэлектронные помехи, совершать рейды диверсионных групп и использовать беспилотники.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Белоруссии получили «Искандер-М», способный использовать ядерные ракеты. Причем белорусские военные уже начали обучение порядку применения новой техники на российском полигоне.