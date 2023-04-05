В МИД РФ заявили, что обвинения в сторону Трампа показывают кризис либерализма

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Предъявление обвинений бывшему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу демонстрирует кризис либеральной идеологии. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Это и называется кризис либерализма. Это тогда, когда система, которая заявлена в качестве абсолютно свободной, в которой нет ничего, что сдерживало бы выражения человеческих порывов, страстей, и это возведено в культ, заканчивает пожиранием самой себя или отрицанием самой себя», - сказала она в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Захарова отметила, что вседозволенность тех, кто вопреки верховенству права в демократической системе формирует общественные настроения, приводит к появлению «глобального противоречия» и оборачивается запретами.

Ранее Дональд Трамп заявил, что власти Нью-Йорка потратили из городского бюджета около 200 миллионов долларов на поддержку обвинения в судебном деле, предметом которого являются $130 тыс. Кроме того, бывший президент США назвал судебные слушания в рамках своего дела шокирующими. С его слов, никаких «сюрпризов» в ходе слушаний не случилось, что говорит об отсутствии у прокурора доказательств его вины.