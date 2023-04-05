Трамп: Нью-Йорк потратил $200 млн на уголовное дело по поводу $130 тыс

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Власти Нью-Йорка потратили из городского бюджета около $200 млн на поддержку обвинения в судебном деле, предметом которого являются $130 тыс. С таким заявлением выступил экс-президент США Дональд Трамп.

«Окружной прокурор Элвин Брэгг перекрыл Нью-Йорк, привлек 38 тыс. полицейских, а расходы на это из городского бюджета составят 200 млн долларов из-за полностью соответствующего закону соглашения о неразглашении на 130 тыс. долларов», - приводит РИА Новости заявление Трампа.

Именно столько по версии обвинения бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс в 2016 году за молчание о якобы связи с 45-м президентом Америки. Прокуратура считает, что Трамп компенсировал эти траты за счет Trump Organization, сфальсифицировав документы.

Ранее бывший президент Штатов назвал шокирующим судебный процесс. С его слов никаких «сюрпризов» в ходе слушаний не случилось, что говорит об отсутствии у прокурора доказательств его вины.