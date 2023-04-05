Татарский незадолго до гибели призвал делать фото бойцов в реальной боевой обстановке

В одном из последних интервью Владлен Татарский отметил, что самый знаменитый кадр, когда младший политрук Алексей Еременко поднимает бойцов под Луганском в 1942 году, был не постановочным.

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Военный корреспондент Владлен Татарский незадолго до своей смерти дал интервью, в котором заявил, что необходимо чаще фотографировать военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Он привел в пример концепцию американцев, у которых была «красивая картинка, где парень в подранной майке с изрисованной каской».

«Почему бы не сфоткать солдат в реальной боевой обстановке, как они выглядят. Пусть это будет немного постановочное, но красивое фото, а может, и не постановочное. Самый знаменитый кадр, когда политрук поднимает бойцов под Луганском, это не постановочное фото», - сказал он в интервью RT.

Напомним, Владлен Татарский (Максим Фомин) погиб вечером 2 апреля при взрыве в петербургском кафе. Президент России Владимир Путин посмертно наградил военного корреспондента орденом Мужества.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь заявил, что международные организации избирательно подходят к происшествиям вокруг журналистов, на это указывает отсутствие реакции на убийство российского военкора Владлена Татарского. Дипломат также сравнил ситуацию с задержанием журналиста WSJ Эвана Гершковича.