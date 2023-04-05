В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Татарский незадолго до гибели призвал делать фото бойцов в реальной боевой обстановке

Максим Крюков
11:19 05.04.2023
В одном из последних интервью Владлен Татарский отметил, что самый знаменитый кадр, когда младший политрук Алексей Еременко поднимает бойцов под Луганском в 1942 году, был не постановочным.
Татарский незадолго до гибели призвал делать фото бойцов в реальной боевой обстановке
© Фото: vladlentatarsky, Telegram
Читайте нас на:

Военный корреспондент Владлен Татарский незадолго до своей смерти дал интервью, в котором заявил, что необходимо чаще фотографировать военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Он привел в пример концепцию американцев, у которых была «красивая картинка, где парень в подранной майке с изрисованной каской».

«Почему бы не сфоткать солдат в реальной боевой обстановке, как они выглядят. Пусть это будет немного постановочное, но красивое фото, а может, и не постановочное. Самый знаменитый кадр, когда политрук поднимает бойцов под Луганском, это не постановочное фото», - сказал он в интервью RT.

Напомним, Владлен Татарский (Максим Фомин) погиб вечером 2 апреля при взрыве в петербургском кафе. Президент России Владимир Путин посмертно наградил военного корреспондента орденом Мужества.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь заявил, что международные организации избирательно подходят к происшествиям вокруг журналистов, на это указывает отсутствие реакции на убийство российского военкора Владлена Татарского. Дипломат также сравнил ситуацию с задержанием журналиста WSJ Эвана Гершковича.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:28 В стране и мире
Видео
Политолог Марков заявил, что в США происходит силовой захват власти
10:07 В стране и мире
Видео
Машины с людьми залило кипятком из-за прорыва трубы в Петербурге
09:24 В стране и мире
Зеленский прибыл в Польшу
09:01 В стране и мире
Видео
Автобус с 30 пассажирами загорелся во время рейса в Новосибирской области
07:15 В стране и мире
Видео
ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в шпионаже в пользу Украины
Популярное
Видео
Шойгу: Белоруссия получила «Искандер-М», способный использовать ядерные ракеты
Видео
Дюмин заявил, что задачи Путина требуют «не звездочек, а звездопад»
Видео
Пассажир рейса Москва - Магадан попытался открыть дверь самолета на высоте
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
ТАСС: Костомаров остается в реанимации, но просится домой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.