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Львова-Белова выступит на заседании СБ ООН по эвакуированным детям

Сергей Лебедев
00:18 05.04.2023
На встрече представят объективную информацию по ситуации с несовершеннолетними в зоне украинского конфликта.
Львова-Белова выступит на заседании СБ ООН по эвакуированным детям
© Фото: Пресс-служба Госдумы РФ, РИА Новости
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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова дистанционно выступит на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по теме эвакуированных из зоны украинского конфликта детей. Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ при организации. 

Встреча состоится 5 апреля. Заседание по «формуле Аррии» пройдет по инициативе российской стороны. На нем предполагается представить объективную информацию по ситуации с детьми в зоне конфликта.

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Марии Львовой-Беловой. Ее обвинили в «незаконном перемещении детей». Омбудсмен заявила, что не знает о каких случаях идет речь. По ее словам, представители МУС не обращались к ней, не передавали никаких материалов и документов. 

Между тем СК России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС. Причина - вынесение решения об аресте без отсутствия оснований для привлечения к уголовной ответственности.

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