Польша разорвала последний нефтяной контракт с Россией
Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen разорвала последний действующий контракт с компанией «Татнефть». Об этом заявил глава компании Даниэль Обайтек.
«После визита президента США Джо Байдена, когда перестала поступать нефть, у нас был аргумент, чтобы отказаться от соглашения. Это случилось несколько дней назад», - сказал он в интервью телеканалу Polsat.
В конце февраля Обайтек констатировал прекращение поставок российской нефти в Польшу. На тот момент, отметил он, Варшава получала только 10% сырья из России. По словам представителя «Транснефти», транспортировку топлива прекратили из-за отсутствия оплаты и маршрутных поручений.
На этом фоне в Польше заявили о поиске путей взыскать с российской стороны компенсацию за прекращение поставок.