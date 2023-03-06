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В Польше хотят потребовать компенсаций за прекращение поставок нефти из России

Сергей Лебедев
15:07 06.03.2023
Глава топливного концерна Orlen заявил, что все условия прописаны в договорах.
В Польше хотят потребовать компенсаций за прекращение поставок нефти из России
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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В топливном концерне Orlen изучают возможность потребовать от российских компаний выплаты компенсаций за прекращение поставок нефти в Польшу. Об этом заявил глава компании Даниель Обайтек.

«Это все содержится в договорах, о которых я не могу говорить. Вопрос компенсаций от России изучается», - сказал он в эфире радиостанции Zet.

Напомним, в конце января стало известно, что в Польшу перестала поступать российская нефть. По словам представителя «Транснефти», транспортировку топлива прекратили из-за отсутствия оплаты и маршрутных поручений.

В свою очередь, в Варшаве отметили, что в последнее время получали только 10% сырья из России. Сейчас Польша ищет альтернативные источники.

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