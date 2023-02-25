Orlen: российская нефть перестала поступать в Польшу

В минувшем январе польский концерн Orlen заявил, что не будет продлевать контракт с «Роснефтью».

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Председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек заявил о прекращении поставок российской нефти в Польшу. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. Как отметил Обайтек, в последнее время Варшава получала только 10% сырья из России. Сейчас ведутся поиски альтернативных источников.

Прекращение поставок плановое, концерн еще в январе заявил, что не будет продлевать контракт с «Роснефтью». Российская компания поставляла Orlen 300 тысяч тонн сырья ежемесячно.

Ранее специалисты польского института международных отношений признали зависимость Европы от сжиженного природного газа из России. По их расценкам, за первые три квартала 2022 года страны ЕС импортировали 16,5 млрд кубометров российского СПГ, потратив рекордные €12,5 млрд.