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В Киеве заявили, что у Украины есть три бригады истребителей МиГ-29

Максим Крюков
09:07 04.04.2023
Юрий Игнат отметил важность поставок Варшавой такого типа вооружения, однако заявил, что истребители МиГ-29 морально и физически устарели.
В Киеве заявили, что у Украины есть три бригады истребителей МиГ-29
© Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Украинская армия имеет в своем активе пять бригад истребителей, среди них три - МиГ-29 и две - Су-27. Об этом заявил советник командования Воздушных сил страны Юрий Игнат.

«Передача Польшей истребителей - это первый шаг. Это исторический шаг - передача Украине таких видов вооружения. Мы имеем три бригады таких самолетов сегодня», - сказал он в эфире телеканала «Киев».

По его словам, МиГ-29 являются старыми советскими истребителями четвертого поколения, которые морально и физически устарели. По данным информагентства «Интерфакс-Украина», речь в общей сложности может идти о примерно 200 истребителях.

Накануне представитель президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что Варшава передала Киеву несколько истребителей МиГ-29. Он добавил, что эта передача была завершением процесса передачи первой части истребителей. Кроме этого, Пшидач отметил, что Польша все равно планировала заменить свой авиапарк более новыми самолетами в течение нескольких лет.

Бывший министр обороны Польши Януш Земке в свою очередь заявил, что после поставок оружия Киеву Варшаве приходится восполнять свои арсеналы не самой новой техникой. По оценкам экс-министра, Польша уже передала Украине четверть своей тяжелой техники.

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