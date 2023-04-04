Экс-министр обороны Польши Земке пожаловался на старую технику в обмен на поставки Киеву

По оценкам Януша Земке, Варшава уже передала официальному Киеву 25% своей тяжелой техники.

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Бывший министр обороны Польши Януш Земке заявил, что после поставок оружия Киеву Варшаве приходится восполнять свои арсеналы не самой новой техникой. По оценкам экс-министра, Польша уже передала Украине четверть своей тяжелой техники.

«Мы восполняем это западной техникой, в основном американской и корейской… не самой новой, о которой мы мечтаем. Ее придется подождать около трех-четырех лет», - сказал Земке в интервью RMF24.

Бывший глава оборонного ведомства призвал власти страны обратить внимание на необходимость инвестирования в военно-морской флот. По мнению Земке, у Варшавы есть интересы на Балтике и за ее пределами.

Ранее стало известно, что Польша передала киевскому режиму несколько истребителей МиГ-29. Это была первая партия из обещанных самолетов, уточнил представитель польского президента Марчин Пшидач.