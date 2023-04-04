Техник БПЛА «Орлан-10» рассказал о возможностях беспилотника

С высоты в несколько километров операторы БПЛА «Орлан-10» могут разглядеть не только колонну бронетехники противника, но даже отдельных людей.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Спуск катапульты и «Орлан» устремляется в небо. Всего через несколько минут беспилотник уже на заданной высоте, с этого момента от его камеры не скроется ни техника, ни укрепления противника, ни даже диверсионно-разведывательная группа. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа «Орлан-10» - наиболее эффективны для ведения разведки и корректировки огня. Высота, на которой они работают, свыше 1 000 метров, с земли невооруженным газом заметить такой невозможно.

Да и для средств ПВО этот беспилотник практически незаметен. Большие высоты в сочетании с малыми размерами, а главное композитным корпусом «Орлана» делает его практически невидимым, чего не скажешь про машину управления, над ее маскировкой трудится весь расчет комплекса. В ход идет все, что можно использовать, в зависимости от рельефа местности и окружающей среды, сейчас это сосновые ветки.

Сам летательный аппарат и его пусковая установка собираются в течение 15 минут. Весит «Орлан» всего 18 килограммов, причем треть этого веса – топливный бак, позволяющий беспилотнику наблюдать за обстановкой и корректировать огонь около полусуток.

«На одной заправке он может провести в воздухе более 10 часов. Дальность полета 120 километров, высота 5 тысяч метров. С таких высот все хорошо видно, вплоть до человека», - рассказал техник-радиотелефонист с позывным «Кот».

Комплекс поддерживает одновременную работу нескольких летательных аппаратов, которые могут работать, как в разных направлениях, так и дублировать работу друг друга. Операторы следят за перемещениями противника, выявляют замаскированную технику и позиции. Сейчас, когда наши войска активно продвигаются, смена может длиться до 12 часов. Операторы за смену могут меняться несколько раз, на усмотрение командира, чтобы глаз, как говорится не замыливался. Недавно боевой расчет проследил движение БМП противника до склада боеприпасов, после чего по координатам комплекса артиллерия нанесла удар сначала по складу, а затем и по боевой машине.

«Слаженность у нас 100-процентная, связью обеспечены. Противник может быть обнаружен и днем и ночью. Мы можем сразу передавать координаты для управления артиллерийским огнем. Один комплекс рассчитан на поднятие в воздух четырех бортов. Они могут поочередно выполнять свои полетные задания», - поделился начальник расчета «Орлан-10» с позывным «Майкл».

За время проведения специальной военной операции, беспилотная авиация надежно зарекомендовала себя, как незаменимый помощник всех видов и родов войск. И переоценить эту помощь не возможно.