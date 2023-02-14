Расчеты САУ «Мста-С» благодаря данным с БПЛА «Орлан-10» поразили позиции боевиков в зоне СВО

Расчеты БПЛА выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, а также ведут видеофиксацию огневого поражения позиций противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России продемонстрировало видео боевой работы расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10» и 152-мм самоходных артиллерийских установок «Мста-С» Южного военного округа (ЮВО), выполняющих задачи в южном секторе зоны проведения специальной военной операции на Украине.

В ходе боевого дежурства расчеты беспилотников подразделений ЮВО, в том числе в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, а также ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники украинских боевиков.

На этот раз расчеты БПЛА определили точное местонахождение скопления живой силы противника. Передав координаты на командный пункт, САУ «Мста-С» выдвинулись на позиции. Благодаря слаженным действиям личный состав самоходок смог нанести удар по уточненным координатам в кратчайший срок, поразив врага. Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей совершалась при помощи комплексов беспилотников.

После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций для исключения нанесения ответного огня со стороны украинских националистов, восполнения боекомплекта и получения новых задач. Расчеты беспилотников также провели смену позиций и продолжили выполнять разведку.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.