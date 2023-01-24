Российский боец рассказал, как расчеты «Орлан-10» вычисляют наемников по сотовым телефонам

С помощью беспилотника «Орлан-10» российские военнослужащие могут обнаружить нужный телефон, если тот просто будет включен.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10» Западного военного округа (ЗВО), которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе боевого дежурства российские военнослужащие выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники вооруженных формирований украинских националистов, в том числе в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Во время боевых задач расчеты БПЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции украинских боевиков. За многозадачность «Орланы-10» называют воздушным спецназом. Они способны на многое - от рассылки СМС до ведения воздушной разведки - все зависит от оборудования и настроек внутри.

Для поиска целей и их распознавания «Орлан-10» имеет различные оптические приборы: мощной камерой и тепловизором. Беспилотник переносится в специальном контейнере. Бойцы могут собрать аппарат всего за несколько минут, при этом БПЛА может взлетать с любого места, где возможно установить стартовую катапульту.

«Орлан-10» работает по принципу виртуальной вышки сотовой связи. Он может как раздавать сотовую связь, так и выборочно ее подавлять, а также обнаруживать и передавать точные координаты нескольких тысяч сотовых телефонов противника. Благодаря данным с беспилотных летательных аппаратов были предотвращены несколько атак боевиков. Точность «Орлана-10» позволяет обнаружить нужный телефон, если тот просто будет включен.

«Задачи выполняем такие. Летаем в район работы. Ищем абонентов сотовой связи. Определяем их местоположение. Также рассылаем им СМС и определяем принадлежность к той или иной стране. Обнаруживаем в основном скопления в полях, лесах, на дорогах. И тогда уже координаты передаем в центр, а там уже определяют: работать по ним или нет, довести доразведку. В зоне СВО обнаружили объект, принадлежность: страна - Чехия. Передали координаты в центр, по нему отработали, разведка подтвердила, что это было скопление наемников. Цель уничтожена», - рассказал командир отделения с позывным «Старый».

Ранее оператор станции помех рассказал, как перехватывает украинские беспилотники. Подразделения радиоэлектронной борьбы круглосуточно контролируют небо над приграничными населенными пунктами. Одна станция радиопомех способна «закрыть» небо в радиусе 150 километров.