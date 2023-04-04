«Солнцепеки» испепелили опорные пункты боевиков под Угледаром

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Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» Восточного военного округа бьют по позициям противника на южной окраине Угледара. Один залп установки накрывает площадь в четыре гектара - это как шесть футбольных полей. Задача «солнцепеков» - уничтожение живой силы, бронетехники и хорошо укрепленных опорных пунктов противника, они «выжигают» даже бетонные блиндажи и ДОТы.

Там, куда попадет термобарический снаряд, возникает эффект объемного взрыва - с температурой в 3 000 градусов и резким перепадом давления. Уникальное и грозное оружие. Экипаж «Солнцепека» из Бурятии, в зоне специальной военной операции они уже восемь месяцев. Свою машину получили совсем недавно.

«Прозвище пока не дал, так как машина новая. По проходимости, по езде все очень нравится. Двигатель, шасси, так как машина новая - все слушается, всем доволен», - рассказал механик-водитель ТОС-1А «Солнцепек» с позывным «Кавказ».

Новую боевую машину экипаж получил на церемонии награждения в Москве - вместе с медалями «За усердие при выполнении задач радиационной, химической и биологической защиты», которые вручил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Командир экипажа с позывным «Пламя» рассказал, за что получили награду. Работали по украинским позициям в Угледаре, успели выпустить семь снарядов, но противник открыл по машине ответный огонь.

«Удар пришелся в качающуюся, заднюю часть. Паники не было, спокойно дал команду экипажу поднимать аутригеры, опускать качающуюся часть и спокойно убыли», - вспомнил командир ТОС-1А «Солнцепек» с позывным «Пламя».

Из того боя вернулись без ранений и теперь продолжают работать на новой технике. Максимальная дальность стрельбы «Солнцепеков» обычными боеприпасами - до шести километров, но уже начали поступать усовершенствованные снаряды нового типа - чья дальность увеличена в несколько раз. Только за последний месяц экипаж одной установки уничтожил более 50 целей противника.