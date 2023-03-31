Армия Расчет «Солнцепека» термобарическими снарядами выжег украинские позиции в зоне СВО Личный состав украинских боевиков был поражен высокоточным ударом. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» по уничтожению формирований украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Специалисты РХБЗ ВДВ наносят сокрушительные удары 220-мм термобарическими снарядами по позициям противника, выжигая их укрытия, наблюдательные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии. Подразделения украинских националистов попытались укрыться в перекрытиях опорных пунктов в лесу. Однако российский разведывательный беспилотник, заметивший передвижение противника, оперативно навел ТОС-1 на цель. Личный состав украинских боевиков был поражен высокоточным ударом. Высокую эффективность применения тяжелых огнеметных систем отмечают и сами десантники. Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало видео, запечатлевшее несколько боевых эпизодов с участием экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика