Расчет «Солнцепека» термобарическими снарядами выжег украинские позиции в зоне СВО
Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» по уничтожению формирований украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции.
Специалисты РХБЗ ВДВ наносят сокрушительные удары 220-мм термобарическими снарядами по позициям противника, выжигая их укрытия, наблюдательные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии.
Подразделения украинских националистов попытались укрыться в перекрытиях опорных пунктов в лесу. Однако российский разведывательный беспилотник, заметивший передвижение противника, оперативно навел ТОС-1 на цель. Личный состав украинских боевиков был поражен высокоточным ударом. Высокую эффективность применения тяжелых огнеметных систем отмечают и сами десантники.
Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало видео, запечатлевшее несколько боевых эпизодов с участием экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».
Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.