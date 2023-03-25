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Отличившиеся в зоне спецоперации бойцы РХБЗ получили госнаграды

Ян Брацкий
13:47 25.03.2023
Отличившимся бойцам вручили медали «Суворова», «За отвагу», а также ордена «За заслуги перед Отечеством 1 и 2 степени».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты получили государственные награды за мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные в ходе специальной военной операции. Их вручил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«Вы с честью выполняете свой воинский долг. Я считаю, что после отпуска вы продолжите подготовку и выполнение задач, которые перед нами поставило государство и Минобороны. Спасибо вам», - сказал Кириллов.

Бойцы получили в том числе медали «Суворова», «За отвагу», а также ордена «За заслуги перед Отечеством 1 и 2 степени». Игорь Кириллов еще раз поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело и пожелал успехов в службе на благо Отечества.

Накануне Министр обороны России Сергей Шойгу наградил военнослужащих Черноморского флота, отразивших атаку украинских беспилотников в Севастополе. Торжественная церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной России в Москве. Глава ведомства выразил уверенность, что военнослужащие и дальше будут верой и правдой служить своей стране.

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