Трамп отказался признать свою вину в суде в Нью-Йорке

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Бывший президент США Дональд Трамп в суде заявил о своей невиновности по всем 34 пунктом обвинения. Об этом сообщает CBS.

«Трамп не признал себя виновным ни по одному из 34 пунктов, включенных в обвинительное заключение», - говорится в сообщении телеканала.

Трампа ранее арестовали до предъявления ему обвинений. Ожидается, что после окончания слушания его отпустят. С журналистами в суде экс-президент общаться отказался. По данным СМИ, что он может выступить с заявлением по ситуации после 2.00 мск 5 апреля.