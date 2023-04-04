Трамп отказался признать свою вину в суде в Нью-Йорке
Ранее бывшего президента США арестовали в офисе окружной прокуратуры в Нью-Йорке.
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Бывший президент США Дональд Трамп в суде заявил о своей невиновности по всем 34 пунктом обвинения. Об этом сообщает CBS.
«Трамп не признал себя виновным ни по одному из 34 пунктов, включенных в обвинительное заключение», - говорится в сообщении телеканала.
Трампа ранее арестовали до предъявления ему обвинений. Ожидается, что после окончания слушания его отпустят. С журналистами в суде экс-президент общаться отказался. По данным СМИ, что он может выступить с заявлением по ситуации после 2.00 мск 5 апреля.