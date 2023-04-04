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Флаги, лозунги и проклятия: что происходит у суда в Нью-Йорке в ожидании Трампа

Анна Касаткина
19:59 04.04.2023
Бывший президент США должен прибыть в здание суда с минуты на минуту.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Сторонники и противники экс-президента США Дональда Трампа собрались у суда, куда с минуты на минуту должен прибыть бывший американский лидер. В округе присутствуют 60-70 полицейских автомобилей, сообщает корреспондент «Звезды».

Некоторые топчут плакаты в поддержку президента и выкрикивают призывы посадить его за решетку. Поддерживающие Трампа размахивают флагами с надписями в поддержку экс-президента и против действующего главы государства Джо Байдена. Присутствующие у здания также выкрикивают оскорбления и проклятия в адрес друг друга.

Судья по делу экс-президента уже находится на месте. Как сообщает издание The New York Times, прибытие Трампа в суд может быть скрыто от посторонних глаз, для этого сотрудники безопасности возведут специальный навес. Предполагается также, что экс-президент зайдет в здание с торца, где располагается офис окружной прокуратуры, и напрямую оттуда сможет пройти в суд.

Ранее Трамп заявил, что в суде Нью-Йорка ему предъявят обвинения по 33 пунктам. По словам политика, утечку этой информации допустил окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг.

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