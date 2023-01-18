Глава МИД Венгрии призвал страны Запада отказаться от санкций и прийти к диалогу

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал международное сообщество отказаться от санкционной политики и прийти к диалогу на условиях взаимного уважения. Венгерский дипломат сделал ряд заявлений по оценке современных международных отношений во время визита в Гавану.

«Во многих точках мира происходят вооруженные конфликты, цены на энергию и инфляция взлетели до небес, во многих регионах не хватает продовольствия, миграционные волны все сильнее. Чтобы хоть как-то выйти из этой ситуации и пережить эпоху кризисов и опасностей, необходимо, чтобы международная политика снова вернулась на почву взаимного уважения, а эпоха санкций и блокад сменилась эпохой диалога и переговоров», - процитировало РИА Новости видеообращение Сийярто из Кубы.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил, что «политика, основанная на блокадах и санкциях, становилась все более безуспешной с точки зрения собственных целей и только приносила трудности и страдания людям, которые на самом деле ничего не могли сделать с причинами, по которым они были введены».

«Более того, во многих случаях санкции и блокады были болезненными скорее для тех, кто их вводил», - подчеркнул Сийярто.

Сийярто особо отметил, что Венгрия - сторонница снятия американской блокады с Кубы и регулярно голосует за соответствующую резолюцию ООН вместе с другими странами ЕС.

Ранее глава МИД Австрии заявил, что Россия останется частью европейской истории и культуры и призвал страны Запада не «переступать черту» с введением запрета на выдачу виз 144 миллионам россиян.