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Семейная пара арестована в Свердловской области за шпионаж в пользу Украины

Анна Касаткина
22:27 04.04.2023
Расследуется дело по статье УК РФ о государственной измене.
Семейная пара арестована в Свердловской области за шпионаж в пользу Украины
© Фото: Dmitry Chasovitin, Global Look Press
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Супружеская пара задержана по подозрению в шпионаже в пользу Украины в отношении предприятия ОПК в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Свердловской области.

«Пресечена противоправная деятельность супружеской пары, причастной к совершению государственной измены в форме шпионажа в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона», - говорится в сообщении ведомства.

В ФСБ уточнили, что возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее спецслужба задержала в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая 2023 года.

Редакция The Wall Street Journal потребовала освободить репортера, а также призвала выслать из США российских журналистов и посла. Задержание Гершковича обсуждали в телефонном разговоре госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров.

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