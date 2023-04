В стране и мире Семейная пара арестована в Свердловской области за шпионаж в пользу Украины Анна Касаткина Расследуется дело по статье УК РФ о государственной измене. © Фото: Dmitry Chasovitin, Global Look Press Читайте нас на: Супружеская пара задержана по подозрению в шпионаже в пользу Украины в отношении предприятия ОПК в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Свердловской области. «Пресечена противоправная деятельность супружеской пары, причастной к совершению государственной измены в форме шпионажа в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона», - говорится в сообщении ведомства. В ФСБ уточнили, что возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее спецслужба задержала в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая 2023 года.



Редакция The Wall Street Journal потребовала освободить репортера, а также призвала выслать из США российских журналистов и посла. Задержание Гершковича обсуждали в телефонном разговоре госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров. Экспертное мнение и аналитика