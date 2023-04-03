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Суд в Москве отправил под стражу подозреваемую в шпионаже Оксану Федорову

Дмитрий Трунов
20:24 03.04.2023
Гражданство и род деятельности подозреваемой не раскрывается.
Суд в Москве отправил под стражу подозреваемую в шпионаже Оксану Федорову
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
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Хамовнический суд Москвы арестовал некую Оксану Федорову по подозрению шпионаже, сообщила пресс-служба суда. Решение о мере пресечения до 3 июня 2023 года было вынесено в понедельник, 3 апреля.

Гражданство и род деятельности подозреваемой не раскрывается. Материалы дела содержат гриф «секретно», заседание суда проходило в закрытом режиме. Максимальное наказание по данной статье составляет 20 лет лишения свободы.

30 марта по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге был задержан корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. По данным ФСБ, он собирал сведения об одном из военно-промышленных предприятий, которые составляют гостайну.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что сотрудника американской газеты поймали с поличным. Суд арестовал американца до 29 мая 2023 года. Президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая в Белом доме, призвал российские власти освободить журналиста.

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