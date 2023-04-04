В Белом доме заявили, что готовы к массовым беспорядкам из-за ареста Трампа

Сам экс-президент по пути в суд охарактеризовал ситуацию как «сюрреалистичную».

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Белый дом распространил заявление о том, что предъявление обвинений Трампу «не в фокусе внимания» Байдена. В Вашингтоне добавили, что готовы к массовым протестам и беспорядкам из-за ареста экс-президента США.

Суд Нью-Йорка арестовал Дональда Трампа во вторник 4 апреля. Арест продлится до выдвижения ему обвинений. Предполагается, что в течение получаса экс-президента США сможет свободно покинуть суд.

Сам Трамп по пути в суд охарактеризовал ситуацию как «сюрреалистичную».

«Они собираются арестовать меня. Не верится, что это происходит в Америке», - написал он в социальной сети Truth Social.

Сторонники и противники экс-президента США Дональда Трампа собрались у суда. Группа поддержки размахивает флагами с фамилией экс-президента.

Трамп стал первым арестованным бывшим или действующим президентом США. Ранее он заявил, что в суде Нью-Йорка ему предъявят обвинения по 33 пунктам.