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МакSим перенесла концерты после призывов поклонников остановить тур

Анна Касаткина
19:11 04.04.2023
Фанаты обеспокоились состоянием певицы после выступлений в Сочи и Твери.
МакSим перенесла концерты после призывов поклонников остановить тур
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Певица МакSим перенесла ближайшие концерты из-за состояния здоровья. Об этом она сообщила на странице в социальной сети Instagram* (экстремистская социальная сеть, запрещена в РФ).

Поклонники певицы обеспокоились ее здоровьем после концерта в Твери 1 апреля. Во время выступления МакSим вела себя странно и едва справлялась с вокалом. Перед этим на концерте в Сочи певица еле стояла на ногах и не попадала в ноту, а затем неожиданно бросила микрофон и ушла со сцены.

После этого фанаты призвали отменить последующие концерты в рамках тура «Я буду жить», заявляя в соцсетях, что певицу «убивают» и ее нужно «спасать». Они также пожаловались на концертного директора в трудовую инспекцию, заподозрив его в «эксплуатации» певицы.

Как отметила сама МакSим, концерт в Твери показал, что требующая полной самоотдачи работы несовместима с курсом лечебных процедур. При этом певицы отметила, что с ней «все хорошо, насколько это сейчас возможно».

«Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты», - написала МакSим.

Руководитель фан-клуба МакSим Инна Фатеева в комментарии «Звезде» заявила, что на данный момент поклонникам якобы удалось добиться увольнения концертного директора.

В 2021 году певица попала в больницу с пневмонией и большим процентом поражения легких. Врачи приняли решение ввести пациентку в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ.

Осенью прошлого года МакSим уже отменяла концерты по состоянию здоровья.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской  и запрещена на территории Российской Федерации.

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