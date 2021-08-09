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МакSим впервые рассказала о своем состоянии после комы

Иван Линдеманн
14:58 09.08.2021
Певица не поверила, что провела в коме больше месяца. По ее ощущениям это длилось всего два дня.
МакSим впервые рассказала о своем состоянии после комы
© Фото: Svetlana Mal'tseva, Russian Look
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МакSим после выхода из комы опубликовала в Instagram свой первый пост. Певица поблагодарила спасших ее врачей и всех тех, кто переживал за нее.

«Это действительно очень приятно и много для меня значит. Хочу поблагодарить врачей и весь персонал больницы номер 52. Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня. Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света», - написала она.

Также певица не поверила, что провела в коме больше месяца. По ее ощущениям это длилось всего два дня.

«Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью», - отметила МакSим.

По словам певицы, сейчас ей запрещены полеты и выступления, поскольку легкие еще восстанавливаются, и напрягать их нельзя.

«Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу», - добавила артистка.

О том, что МакSим переводят из реанимации в обычную палату, стало известно сегодня. Исполнительница хитов «Знаешь ли ты» и «Научусь летать» была госпитализирована в июне в тяжелом состоянии с 40% поражением легких. Врачи назвали случай выздоровления певицы уникальным.

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