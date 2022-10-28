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Певица МакSим отменила концерт в Нижнем Новгороде из-за нездоровья

Ирина Елагина
19:26 28.10.2022
МакSим прервала тур «Я буду жить» по городам России.
Певица МакSим отменила концерт в Нижнем Новгороде из-за нездоровья
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Певица МакSим отменила концерт в Нижнем Новгороде из-за нездоровья. Об этом исполнительница сообщила поклонникам в соцсети.

«К сожалению, сегодня концерт в Нижнем Новгороде не состоится по причине ухудшения здоровья. О дате переноса я сообщу вам чуть позже. Билеты доступны к возврату, все купленные билеты будут актуальны на новую дату. Приношу извинения за причиненные неудобства», – прокомментировала ситуацию певица.

Напомним, что популярная российская певица в прошлом году тяжело переболела коронавирусом и после большого перерыва в феврале 2022 года вернулась на сцену, выпустив две новые песни - с Егором Кридом и Дмитрием Биланом.

Сейчас певица находится в туре «Я буду жить» по городам России, после Нижнего Новгорода певица планировала выступить на День народного единства в Москве, затем отправиться в Пермь, Казань и Санкт-Петербург, сообщается на сайте музыканта.

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