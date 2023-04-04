Великобритания отказалась выступать на мужском ЧМ по боксу из-за допуска россиян

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Сборная Великобритании по боксу не будет участвовать в предстоящем чемпионате мира по боксу IBA среди мужчин, который пройдет в Узбекистане с 30 апреля по 14 мая 2023 года. Об этом говорится в заявлении на сайте Федерации бокса Великобритании.

Бойкот британцев связан с решением IBA разрешить командам боксеров из России и Беларуси соревноваться под своими национальными флагами. Как указано в заявлении, это противоречит позиции МОК в отношении участия спортсменов из эти страны. Международный олимпийский комитет 31 марта рекомендовал допускать россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов в личном зачете и не допускать национальные команды.

«Это еще больше увеличило дистанцию ​​между IBA и олимпийским движением в дополнение к значительным, давним проблемам спортивной честности, управления, прозрачности и финансового управления, которые МОК попросил IBA решить, чтобы защитить место бокса в олимпийской программе», - говорится в заявлении GB Boxing.

Ранее сборная Великобритании бойкотировала женский чемпионат мира по боксу, который прошел в марте в Индии. Россиянка Анастасия Демурчян взяла на соревнованиях золото. Федерация бокса США также отказалась от участия в женском и мужском чемпионатах мира по боксу в Нью-Дели и Ташкенте.