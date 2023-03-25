Россиянка Анастасия Демурчян взяла золото чемпионата мира по боксу в Индии

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Российская спортсменка Анастасия Демурчан завоевала золотую медаль в весовой категории до 70 кг на чемпионате мира по боксу среди женщин, который проходит с 15 по 26 марта в Нью-Дели. В финальном поединке девушка одолела австралийку Фрэнсис Скотт.

Также сегодня прошел финальный поединок за золото в весовой категории до 63 кг, в котором россиянка Наталия Сычугова сразилась с китаянкой Ян Ченджу. В итоге победу одержала спортсменка из КНР. Нашей соотечественнице досталось серебро ЧМ.

Напомним, в октябре прошлого года Международная ассоциация бокса допустила россиян и белорусов к соревнованиям. Более того, спортсменам даже разрешили выступать под собственным флагом.

Из-за этого Федерация бокса США отказалась участвовать в женском и мужском чемпионатах мира по боксу в Индии и Узбекистане. Американцы считают, что IBA нарушила санкции МОК.